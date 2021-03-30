سالم الأبيض: نحن صرفنا على الصافي سعيد وضيّفناه عكس ما روّجه

رد النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض في مداخلة على قناة "قرطاج +" على اتهامات النائب الصافي سعيد.
وأضاف سالم الأبيض " الصافي سعيد حوّلنا الى عصابة اي أننا بنفس المستوى مع قطاع الطرق والسارقين والمجرمين وهذه مهزلة من رجل ادعى يوما انه صاحب فكر".
وتابع سالم الابيض " جميع تنسيقيات الصافي سعيد في الانتخابات هي تابعة لحركة الشعب".
وتأتي تصريحات سالم الأبيض تعليقا وردا على اتهامات الصافي سعيد لحركة الشعب باستغلال صورته في الانتخابات . وقال صافي سعيد في تصريح لقناة قرطاج + "حركة الشعب اولاد صغار لا يقدّرون الرجال وخدمو بيا وبش يخدمو بقيس سعيد ويدمّروه".
الفيديو: الدقيقة 25
وأضاف سالم الأبيض " الصافي سعيد حوّلنا الى عصابة اي أننا بنفس المستوى مع قطاع الطرق والسارقين والمجرمين وهذه مهزلة من رجل ادعى يوما انه صاحب فكر".
وتابع سالم الابيض " جميع تنسيقيات الصافي سعيد في الانتخابات هي تابعة لحركة الشعب".
وتأتي تصريحات سالم الأبيض تعليقا وردا على اتهامات الصافي سعيد لحركة الشعب باستغلال صورته في الانتخابات . وقال صافي سعيد في تصريح لقناة قرطاج + "حركة الشعب اولاد صغار لا يقدّرون الرجال وخدمو بيا وبش يخدمو بقيس سعيد ويدمّروه".
الفيديو: الدقيقة 25
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