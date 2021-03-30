   Abdelhalim - أي دمعة حزن لا لا لا لا  

سالم الأبيض: نحن صرفنا على الصافي سعيد وضيّفناه عكس ما روّجه

Publié le Mardi 30 Mars 2021 - 08:06 قراءة: 0 د, 34 ث
رد النائب عن حركة الشعب سالم الأبيض في مداخلة على قناة "قرطاج +" على اتهامات النائب الصافي سعيد.
وأضاف سالم الأبيض " الصافي سعيد حوّلنا الى عصابة اي أننا بنفس المستوى مع قطاع الطرق والسارقين والمجرمين وهذه مهزلة من رجل ادعى يوما انه صاحب فكر".
وتابع سالم الابيض " جميع تنسيقيات الصافي سعيد في الانتخابات هي تابعة لحركة الشعب".


وتأتي تصريحات سالم الأبيض تعليقا وردا على اتهامات الصافي سعيد لحركة الشعب باستغلال صورته في الانتخابات . وقال صافي سعيد في تصريح لقناة قرطاج + "حركة الشعب اولاد صغار لا يقدّرون الرجال وخدمو بيا وبش يخدمو بقيس سعيد ويدمّروه".

الفيديو: الدقيقة 25



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223263

Aziz75  (France)  |Mardi 30 Mars 2021 à 09h 06m |           
جميعكم، تفتقرون المسؤولية. لأنكم و بكل صراحة لستم محل ثقة من الشعب. إنه سئم خزعبلاتكم و مرجعيتكم الكاذبة و المعروف لدى الخاص و العام، لم تعطي ثمارها في القرن الماضي إلي بطش و تنكيل بالشعب و أرهقتهم و كبلته و ضيقت عليه الخناق. هذا القرن، لا و لن يقبل مثل هذه التصرفات المتوحشة.



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 30 مارس 2021 | 17 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:10 18:42 15:56 12:31 06:08 04:40
16°
 19° % 82 :الرطــوبة
تونــس 11°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
19°-1120°-1122°-1226°-1423°-15
  • Avoirs en devises
    21732,1

  • (29 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,27824 DT        1$ =2,79595 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 mars)   128,4 MDT