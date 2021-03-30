لزهر العكرمي: 45 مليون دولار التي أعطتها دولة خليجية لقادة النداء بقيت في الخارج لشراء العقارات

قال الناشط السياسي لزهر العكرمي في مداخلة على قناة " قرطاج +" ان دولة خليجية اعطت لقادة نداء تونس مبلغ 45 مليون دولار لكي لا يتم التحالف مع حركة النهضة.
واضاف العكرمي " الجديد هو ان تلك الاموال بقيت في الخارج وقام قادة سابقين من نداء تونس بشراء عقارات في دول اوروبية".
وتابع لزهر العكرمي " هذه الملفات جعلتني اغادر النداء وطالبت النيابة العمومية بالاستماع لي لكنها رفضت الى حد الان".
واضاف العكرمي " الجديد هو ان تلك الاموال بقيت في الخارج وقام قادة سابقين من نداء تونس بشراء عقارات في دول اوروبية".
وتابع لزهر العكرمي " هذه الملفات جعلتني اغادر النداء وطالبت النيابة العمومية بالاستماع لي لكنها رفضت الى حد الان".
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