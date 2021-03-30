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لزهر العكرمي: 45 مليون دولار التي أعطتها دولة خليجية لقادة النداء بقيت في الخارج لشراء العقارات

Publié le Mardi 30 Mars 2021 - 07:43 قراءة: 0 د, 23 ث
قال الناشط السياسي لزهر العكرمي في مداخلة على قناة " قرطاج +" ان دولة خليجية اعطت لقادة نداء تونس مبلغ 45 مليون دولار لكي لا يتم التحالف مع حركة النهضة.
واضاف العكرمي " الجديد هو ان تلك الاموال بقيت في الخارج وقام قادة سابقين من نداء تونس بشراء عقارات في دول اوروبية".
وتابع لزهر العكرمي " هذه الملفات جعلتني اغادر النداء وطالبت النيابة العمومية بالاستماع لي لكنها رفضت الى حد الان".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223262

Ncgrh  (Tunisia)  |Mardi 30 Mars 2021 à 08h 18m |           
لك الله يااااااااااتونس



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