أسامة عويدات يرد على الصافي سعيد : من مدح وذم فقد كذب مرتين وسنرد على من كلفه في التوقيت والمكان المناسبين

قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب اسامة عويدات على اذاعة تطاوين " نحن في حركة الشعب أخلاقنا وقيمنا تمنعنا من السقوط في البذاءة والإنحدار إلى القاع وعلى أصحاب الأدوار القذرة والمكلفون بمهمة مدفوعة الأجر والجواسيس الصغار أن يعلموا أن حركة الشعب قيمة ثابتة ورقم صعب ومشروع ورؤية وطنية لحزب غير تقليدي لا يمارس المخاتلة والعبث والمراهقة السياسية ولا ينخرط في الأجندات المشبوهة والخفية."
وتأتي تصريحات عويدات تعليقا وردا على اتهامات الصافي سعيد لحركة الشعب باستغلال صورته في الانتخابات . وقال صافي سعيد في تصريح لقناة قرطاج + "حركة الشعب اولاد صغار لا يقدّرون الرجال وخدمو بيا وبش يخدمو بقيس سعيد ويدمّروه".
وهذا بعض ما جاء في ردّ أسامة عويدات على اذاعة تطاوين:
الإجتماع الشعبي التاريخي في قفصة وفتح نواب حركة الشعب لملفات الفساد وإهدار المال العام أوجع المرتزقة وأرعبهم لذلك هم يهاجمونها ويحاولون تشويهها.
الأغلبيات البرلمانية بعد الثورة عجزت عن فتح ملفات تبييض الأموال وملفات الفساد لأنها مرتبطة عضويا بلوبيات المال والأعمال.
نحن في حركة الشعب دعونا إلى حوار وطني بمضامين حقيقية ورؤية متكاملة لرسم خارطة طريق واضحة بإجراءات عاجلة ومحددة للخروج بالبلاد من منطقة الزوابع.
نحن في حركة الشعب أصحاب مشروع وطني سيادي يقطع مع منوال التنمية التقليدي ويؤسس للشراكات الإقتصادية والمشاريع العملاقة والإستثمارات الكبرى ويؤسس لتونس أخرى عادلة وقوية. نحن في حركة الشعب بوصلتنا ما ينفع الناس وحرصنا على تسوية كل وضعيات عمال الحضائر ومن طالت بطالتهم والقطع نهائيا مع كل أشكال التشغيل الهش بعيدا عن الوعود الزائفة والمشاريع الوهمية والخطاب الكاذب.
نحن في حركة الشعب نعتبر أن الحديث عن الملف الإقتصادي والإجتماعي في غياب رؤية وإرادة سياسية للإنجاز لا ينتج إلا الفشل. الشباب هو عماد أي عملية سياسية و أي بناء وادماجه في بلورة سياسات الدولة والتخطيط للمستقبل سيعطيه دفعا معنويا مهما للإبداع والإنجاز.
هنالك استخفاف بقيمة الشباب و قدرة الشباب على التغيير دول أخرى تخطف شبابنا لتطوير قدرات دولهم العلمية فلا أتصور انو عنا شباب خرج للفضاء باش يحير في فهم و اقتراح حلول لوضعية المالية العمومية"
حركة الشعب منفتحة على كل المبادرات الجدية لبناء استراتيجيات المستقبل وإعادة السياسة لأهلها لبناء غد أفضل للأجيال القادمة .
وتأتي تصريحات عويدات تعليقا وردا على اتهامات الصافي سعيد لحركة الشعب باستغلال صورته في الانتخابات . وقال صافي سعيد في تصريح لقناة قرطاج + "حركة الشعب اولاد صغار لا يقدّرون الرجال وخدمو بيا وبش يخدمو بقيس سعيد ويدمّروه".
وهذا بعض ما جاء في ردّ أسامة عويدات على اذاعة تطاوين:
الإجتماع الشعبي التاريخي في قفصة وفتح نواب حركة الشعب لملفات الفساد وإهدار المال العام أوجع المرتزقة وأرعبهم لذلك هم يهاجمونها ويحاولون تشويهها.
الأغلبيات البرلمانية بعد الثورة عجزت عن فتح ملفات تبييض الأموال وملفات الفساد لأنها مرتبطة عضويا بلوبيات المال والأعمال.
نحن في حركة الشعب دعونا إلى حوار وطني بمضامين حقيقية ورؤية متكاملة لرسم خارطة طريق واضحة بإجراءات عاجلة ومحددة للخروج بالبلاد من منطقة الزوابع.
نحن في حركة الشعب أصحاب مشروع وطني سيادي يقطع مع منوال التنمية التقليدي ويؤسس للشراكات الإقتصادية والمشاريع العملاقة والإستثمارات الكبرى ويؤسس لتونس أخرى عادلة وقوية. نحن في حركة الشعب بوصلتنا ما ينفع الناس وحرصنا على تسوية كل وضعيات عمال الحضائر ومن طالت بطالتهم والقطع نهائيا مع كل أشكال التشغيل الهش بعيدا عن الوعود الزائفة والمشاريع الوهمية والخطاب الكاذب.
نحن في حركة الشعب نعتبر أن الحديث عن الملف الإقتصادي والإجتماعي في غياب رؤية وإرادة سياسية للإنجاز لا ينتج إلا الفشل. الشباب هو عماد أي عملية سياسية و أي بناء وادماجه في بلورة سياسات الدولة والتخطيط للمستقبل سيعطيه دفعا معنويا مهما للإبداع والإنجاز.
هنالك استخفاف بقيمة الشباب و قدرة الشباب على التغيير دول أخرى تخطف شبابنا لتطوير قدرات دولهم العلمية فلا أتصور انو عنا شباب خرج للفضاء باش يحير في فهم و اقتراح حلول لوضعية المالية العمومية"
حركة الشعب منفتحة على كل المبادرات الجدية لبناء استراتيجيات المستقبل وإعادة السياسة لأهلها لبناء غد أفضل للأجيال القادمة .
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