مذكّرة تفاهم بين وزارة الصحّة وسفارة الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس لدعم الحوكمة في القطاع الصحّي

أشرف وزير الصحّة الدّكتور فوزي مهدي وسفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس Donald Blome صباح اليوم الاثنين 29 مارس 2021 على حفل توقيع مذكّرة تفاهم بين وزارة الصحّة ومركز المشروعات الدّوليّة الخاصّة لتعزيز مبادئ الحوكمة الرّشيدة في قطاع الصحّة ودعم جهود تونس لمواجهة الأزمات الصحّية في المستقبل.ويهدف هذا المشروع إلى مزيد تطوير المنظومة المعلوماتيّة الخاصّة بمراقبة سلسلة التّزوّد بالأدوية بالهياكل الصحّية العموميّة، بالإضافة إلى تطوير الإطار القانوني والتّنظيمي لإدارة القطاع الصحّي وتحسين منظومة التّكوين والتّدريب لفائدة مهنيّي الصحّة.ويمتدّ هذا المشروع الذّي سيتمّ تنفيذه بالتّعاون بين وزارة الصحة وسفارة الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس ومركز المشروعات الدّوليّة الخاصّة ومختلف الأطراف المتدخّلة على مدى 3 سنوات وذلك إلى حدود سنة 2023. كما تبلغ تكاليف إنجازه 13,5 مليون دينار بتمويل من السّفارة الأمريكيّة بتونس.وقد أكّد وزير الصحّة بالمناسبة على أنّ هذا المشروع الذّي يعدّ الأوّل من نوعه في قطاع الصحّة بين حكومة الجمهوريّة التّونسيّة وحكومة الولايات المتّحدة الأمريكيّة يندرج في إطار تعزيز الحوكمة في القطاع الصحّي ومزيد النّهوض بالخدمات الصحّية المسداة للمواطنين بمختلف المؤسسات الاستشفائيّة العموميّة.ومن جهته، عبّر سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس عن استعداد بلاده الدّائم لمساندة البرامج التّنمويّة في تونس ودعم جهودها في مجابهة جائحة كوفيد 19 وكلّ الطوارئ الصحّية، مؤكّدا الحرص المتواصل على إنجاح هذا المشروع الهادف إلى مزيد الارتقاء بالمنظومة الصحّية التّونسيّة