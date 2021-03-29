مذكّرة تفاهم بين وزارة الصحّة وسفارة الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس لدعم الحوكمة في القطاع الصحّي

أشرف وزير الصحّة الدّكتور فوزي مهدي وسفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس Donald Blome صباح اليوم الاثنين 29 مارس 2021 على حفل توقيع مذكّرة تفاهم بين وزارة الصحّة ومركز المشروعات الدّوليّة الخاصّة لتعزيز مبادئ الحوكمة الرّشيدة في قطاع الصحّة ودعم جهود تونس لمواجهة الأزمات الصحّية في المستقبل.
ويهدف هذا المشروع إلى مزيد تطوير المنظومة المعلوماتيّة الخاصّة بمراقبة سلسلة التّزوّد بالأدوية بالهياكل الصحّية العموميّة، بالإضافة إلى تطوير الإطار القانوني والتّنظيمي لإدارة القطاع الصحّي وتحسين منظومة التّكوين والتّدريب لفائدة مهنيّي الصحّة.
ويمتدّ هذا المشروع الذّي سيتمّ تنفيذه بالتّعاون بين وزارة الصحة وسفارة الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس ومركز المشروعات الدّوليّة الخاصّة ومختلف الأطراف المتدخّلة على مدى 3 سنوات وذلك إلى حدود سنة 2023. كما تبلغ تكاليف إنجازه 13,5 مليون دينار بتمويل من السّفارة الأمريكيّة بتونس.
وقد أكّد وزير الصحّة بالمناسبة على أنّ هذا المشروع الذّي يعدّ الأوّل من نوعه في قطاع الصحّة بين حكومة الجمهوريّة التّونسيّة وحكومة الولايات المتّحدة الأمريكيّة يندرج في إطار تعزيز الحوكمة في القطاع الصحّي ومزيد النّهوض بالخدمات الصحّية المسداة للمواطنين بمختلف المؤسسات الاستشفائيّة العموميّة.
ومن جهته، عبّر سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس عن استعداد بلاده الدّائم لمساندة البرامج التّنمويّة في تونس ودعم جهودها في مجابهة جائحة كوفيد 19 وكلّ الطوارئ الصحّية، مؤكّدا الحرص المتواصل على إنجاح هذا المشروع الهادف إلى مزيد الارتقاء بالمنظومة الصحّية التّونسيّة
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