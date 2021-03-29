الإعلان عن تنظيم المسابقة الوطنية لكتابة رسائل الشباب

بلاغ صحفي -

في إطار مشاركة تونس في الدورة 50 للمسابقة الدولية التي ينظمها الإتحاد البريدي العالمي « UPU » لكتابة رسائل الشباب، تعلم اللجنة المشرفة على تنظيم المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل للشباب لسنة 2021 عن إجراء المسابقة يوم 11 أفريل 2021 بالتعاون مع وزارة التربية وسيكون موضوعها: " أكتب رسالة إلى أحد أفراد عائلتك حول تجربتك في ظل جائحة كوفيد 19".وتستهدف هذه المسابقة التي تم إحداثها منذ سنة 1971، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 09 سنوات و15 سنة من أجل تطوير قدراتهم في فن كتابة الرسائل وتنمية قدراتهم اللغوية واسترجاع قيمة الرسائل البريدية كأداة تواصل بين الأفراد والأسرة والمجتمع.كما تعلم اللجنة الوطنية ضرورة أن تتقيد الرسائل بالموضوع وبعدد الكلمات المسموح به والذي يجب أن لا يتجاوز 800 كلمة وأن تكون الرسائل مكتوبة باللغة العربية وبخط اليد.من جهة أخرى يهم اللجنة الوطنية إعلام المشاركين أنه سيتم اعتماد المعايير التالية في عملية تقييم الرسائل:هيكل الرسالة:التاريخ- اسم المرسل إليه – التحية- مقدمة الرسالة- موضوع الرسالة- الخاتمة- اسم ولقب المرسل – المستوى الدراسي- تاريخ ومكان الولادة – اسم المؤسسة التربوية- رقم هاتف الولي- الإمضاء.التقيد بالموضوع،روح الابتكار،استخدام اللغة العربية.هذا وستتولى المصالح المختصة بوزارة التربية إبلاغ الراغبين في المشاركة حول كيفية التسجيل بالمسابقة.تجدر الإشارة إلى أن الفائز بالمرتبة الأولى على المستوى الوطني سيتم ترشيح رسالة مشاركته في النسخة 50 للمسابقة الدولية التي ينظمها الاتحاد البريدي العالمي والتي سيتم الإعلان عن الفائز الأول على هامش المؤتمر 27 البريدي العالمي.