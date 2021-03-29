ألفا هيونداي موتور: مزاد غير مسبوق لسيّارتين "Grand i10" رسمها فنانون

بلاغ صحفي - لأوّل مرّة في تونس، سيتمّ عرض للمزاد العلني سيارتين تم تحويلهما إلى أعمال فنية حقيقية من نوع "فن البوب" وسيتمّ منحهما لأعلى المزايدين يوم الجمعة 2 أفريل من الساعة 3:30 مساءً.
لقد أصبح من الممكن الآن أن تقودوا عملا فنيا في إحدى هذه السيارتين المعروضتين لعملية بيع فريدة من نوعها مفتوحة للعموم.
وبالفعل ، وفي إطار سعيها لتشجيع العمل الثقافي والفني ، شاركت ألفا هيونداي موتور في بينالي ART 2021 ، حيث عرضت سيّارتين "Grand i10" جديدتين رسمهما فنانان مشهوران: نادية الزواري وماجد زليلة.
وتشارك جميع الوكالات المعتمدة لشركة ألفا هيونداي موتور Alpha Hyundai Motor في هذا المزاد الذي سيتمّ عبر منصة افتراضية مخصصة لهذا الحدث. وسيتمركزهذا الحدث في صالة عرض عين زغوان الجديدة ، وستتاح الفرصة فقط للحاضرين في صالات العرض المختلفة للمشاركة في هذا الحدث.
وتجرى المزادات لمدة 30 دقيقة لكل سيارة تحت إشراف عدل منفّذ. وسيكون أول شخص مسؤول عن كل وكالة هو المتحدث باسم المشاركين آنيّا ، لإيصال عروضهم في الوقت الفعلي. بمجرد منحها ، سيتعين على مشتري هاتين السيارتين دفع كل أو جزء من المبلغ المخصّص لكل من السيّارتين "Grand i10".
وسيكون السّعر المبدئي لكل سيارة 41،950 دينار. ومن الملاحظ أنّه سيتمّ التبرّع بجزء كبير من المبلغ الذي يتجاوز السّعر المبدئي إلى الجمعيّة الفرنسية للمساعدة المتبادلة والإحسان (SFEB)
وهي جمعيّة تونسية غير ربحيّة ، أُنشئت منذ عام 1882، ذات منفعة عامّة ، وتنظّم أنشطتها لفائدة أعمالها الخيرية.
وتدعو Alpha Hyundai Motor جميع المهتمين بهذا المزاد للتسجيل عبر الموقع المصغّر (الصفحة المقصودة) المصمّم لهذا الغرض، على الرابط التالي : https://www.hyundai.com.tn/pages/encheres
وقبل يوم من الحدث ، سيتلقّى المشاركون رسالة نصيّة لتأييد تسجيلهم تطلب منهم الاتصال بأقرب وكالة تم اختيارها أثناء التسجيل.
لقد أصبح من الممكن الآن أن تقودوا عملا فنيا في إحدى هذه السيارتين المعروضتين لعملية بيع فريدة من نوعها مفتوحة للعموم.
وبالفعل ، وفي إطار سعيها لتشجيع العمل الثقافي والفني ، شاركت ألفا هيونداي موتور في بينالي ART 2021 ، حيث عرضت سيّارتين "Grand i10" جديدتين رسمهما فنانان مشهوران: نادية الزواري وماجد زليلة.
وتشارك جميع الوكالات المعتمدة لشركة ألفا هيونداي موتور Alpha Hyundai Motor في هذا المزاد الذي سيتمّ عبر منصة افتراضية مخصصة لهذا الحدث. وسيتمركزهذا الحدث في صالة عرض عين زغوان الجديدة ، وستتاح الفرصة فقط للحاضرين في صالات العرض المختلفة للمشاركة في هذا الحدث.
وتجرى المزادات لمدة 30 دقيقة لكل سيارة تحت إشراف عدل منفّذ. وسيكون أول شخص مسؤول عن كل وكالة هو المتحدث باسم المشاركين آنيّا ، لإيصال عروضهم في الوقت الفعلي. بمجرد منحها ، سيتعين على مشتري هاتين السيارتين دفع كل أو جزء من المبلغ المخصّص لكل من السيّارتين "Grand i10".
وسيكون السّعر المبدئي لكل سيارة 41،950 دينار. ومن الملاحظ أنّه سيتمّ التبرّع بجزء كبير من المبلغ الذي يتجاوز السّعر المبدئي إلى الجمعيّة الفرنسية للمساعدة المتبادلة والإحسان (SFEB)
وهي جمعيّة تونسية غير ربحيّة ، أُنشئت منذ عام 1882، ذات منفعة عامّة ، وتنظّم أنشطتها لفائدة أعمالها الخيرية.
وتدعو Alpha Hyundai Motor جميع المهتمين بهذا المزاد للتسجيل عبر الموقع المصغّر (الصفحة المقصودة) المصمّم لهذا الغرض، على الرابط التالي : https://www.hyundai.com.tn/pages/encheres
وقبل يوم من الحدث ، سيتلقّى المشاركون رسالة نصيّة لتأييد تسجيلهم تطلب منهم الاتصال بأقرب وكالة تم اختيارها أثناء التسجيل.
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