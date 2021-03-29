الدهماني: العيب موش في كادوريم العيب فلي نفخلو في صورتو وقريب يعملولوا زوز يمروحو عليه على الايمين وعلى الايسار

قالت المحامية سنية الدهماني الكرونيكوز في مداخلة على راديو إي أف أم، ان ظهور كريم الغربي يوم السبت المنقضي في برنامج "فكرة سامي الفهري" على قناة الحوار التونسي لم يعجبها واستفزها.وقالت الدهماني: " الظواهر هاذي أمثال كريم الغربي تقلقني برشة وقت يولي يفتي وهونافخ ريشو ...".وأضافت الدهماني "كادوريم قال بن علي ما هربش ماهو في بالنا ما هربش" موجهة كلامه له "انت ما تعرف حتى شيء.. يزيو من التفاهات بن علي يمكن بقا معاه مرتين واكثر ما قالو عيش ولدي عيش ولدي وبالسلامة".وتابعت سنية الدهماني " كادوريم وقريب يعملولوا زوز يمروحو عليه على الامين وعلى الايسار".