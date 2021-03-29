   Samia Kaisar - عينك عنواني  

الدهماني: العيب موش في كادوريم العيب فلي نفخلو في صورتو وقريب يعملولوا زوز يمروحو عليه على الايمين وعلى الايسار

Publié le Lundi 29 Mars 2021 - 11:52 قراءة: 0 د, 33 ث
قالت المحامية سنية الدهماني الكرونيكوز في مداخلة على راديو إي أف أم، ان ظهور كريم الغربي يوم السبت المنقضي في برنامج "فكرة سامي الفهري" على قناة الحوار التونسي لم يعجبها واستفزها.

وقالت الدهماني: " الظواهر هاذي أمثال كريم الغربي تقلقني برشة وقت يولي يفتي وهونافخ ريشو ...".
وأضافت الدهماني "كادوريم قال بن علي ما هربش ماهو في بالنا ما هربش" موجهة كلامه له "انت ما تعرف حتى شيء.. يزيو من التفاهات بن علي يمكن بقا معاه مرتين واكثر ما قالو عيش ولدي عيش ولدي وبالسلامة".

وتابعت سنية الدهماني " كادوريم وقريب يعملولوا زوز يمروحو عليه على الامين وعلى الايسار".






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223214

Citoyenlibre  (France)  |Lundi 29 Mars 2021 à 13h 52m |           
D après la video c'est un grand mafieux



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