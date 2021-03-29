نجل صالح بن يوسف: فرنسا استقطبت بورقيبة واختارته ممثلا لها في تونس وهو المسؤول الأول عن اغتيال والدي

بورقيبة قاتل وخائن وهو المسؤول الأول عن اغتيال والدي

هاجم لطفي بن يوسف نجل الزعيم الوطني صالح بن يوسف في حوار عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" الزعيم الحبيب بورقيبة بسبب سياساته.وأضاف نجل صالح بن يوسف " فرنسا استقطبت بورقيبة واختارته ممثلا لها في تونس سنة 1954 ومع بقائه سنة في فرنسا بدا التقارب بين الطرفين".وتابع لطفي بن يوسف " الصراع حول الزعاماتية بين الطرفين كذبة للتغطية على التقارب البورقيبي الفرنسي".وقال نجل صالح بن يوسف " والدي كان امين عام حزب الدستور وقد دافع عن الحبيب بورقيبة الى ان حصلت الخلافات واقيل في 1955".ووصف لطفي بن يوسف الرئيس الأسبق للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة بالقاتل والخائن، مؤكدا أنه المسؤول الأول والأخير عن عملية اغتيال والده.وقال لطفي بن يوسف إن الزعيم الحبيب بورقيبة اعترف بجريمة الاغتيال التي جدت وقائعها في ألمانيا وراح ضحيتها والده صالح بن يوسف.وصرّح المتحدث في هذا السياق 'الحبيب بورقيبة زعيم خائن'، وقدّم تفاصيل عملية الاغتيال وتحدث عن اللجوء السياسي لعائلته في مصر وترحيب جمال عبد الناصر بهم إلى حين عودتهم إلى تونس سنة 1987.وأشار في هذا السياق إلى أن جمال عبد الناصر والمخابرات المصرية حذّرا والده من السفر إلى ألمانيا.وقال لطفي بن يوسف إن مصر كانت توفر الدعم للثوار في تونس عبر تزويدهم بالأسلحة عن طريق والده صالح بن يوسف.