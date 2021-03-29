هاجم الإعلامي رفيق بوشناق في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ما وصفها " بسياسة التبوريب" للنائب منجي الرحوي الذي دعا للفوضى للبرلمان بحجة انها قادرة على مواجهة فوضى راشد الغنوشي.وقال رفيق بوشناق موجها كلامه للرحوي " يكفي مالتبوريب في البرلمان ...".وتابع بوشناق " الدعوة الى حل البرلمان وراءها أطراف معينة لانه لا حلول انتخابية للمسالة".من جانبه قال الإعلامي مراد الزغيدي ان تصريح المنجي الرحوي تجاوز كل الحدود مضيفا "الرحوي أصبح جزء من محاولات خارجية لضرب المسار الديمقراطي".من جانبها قالت المحامية سنية الدهماني " الرحوي يعلم جيدا ان الفوضى ادت الى رفع اسهم بعض النواب مثل عبير موسي وسيف الدين مخلوف لذلك فهو يقوم بنفس المسار".وتابعت سنية الدهماني " الرحوي غايضتو روحو لان عبير موسي اكتشفت فكرة البوق قبله".