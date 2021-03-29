يمينة الزغلامي: يجب تطبيق القانون على الزيتونة ولا علاقة للنهضة بها

قالت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي في مداخلة على قناة التاسعة ان تطبيق القانون يجب ان يشمل قناة الزيتونة وغيرها ردا على تهم عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الهايكا.وقالت يمينة الزغلامي " لا علاقة للنهضة بقناة الزيتونة وهي لا تمولها ولا تدعمها كما تشير بعض المصادر".وتابعت الزغلامي " اذا الزيتونة تنفق 300 مليون شهريا فقناة التاسعة تنفق 20 مليار".وكان النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، قال إنّ دعم أحزاب سياسيّة، « تمثّل الحزام السياسي للحكومة »، لقنوات إذاعية وتّلفزيونيّة مارقة عن القانون وتعمل دون ترخيص » هو ما يفسّر الغياب شبه الكلّي للتفاعل بين الهيئة والحكومة ورفض الحكومة الرد على مراسلات الهيئة في هذا الخصوص ».وأكد اللجمي، في كلمته لدى الاستماع إلى وفد عن الهايكا الأسبوع الماضي خلال جلسة عامة بالبرلمان، أن القنوات التلفزيونيّة، « نسمة » و »حنبعل » و »الزيتونة » و »إذاعة القرآن الكريم »، التي تعمل جميعها خارج القانون، هي من قامت بأكبر عدد من الخروقات خلال المحطّات الانتخابيّة وهي « منتصبة كمنصات سياسية لأحزاب بعينها في خرق واضح وفاضح للقانون، حيث كانت ولا تزال منصات اتصالية لأصحابها أو لأحزاب سياسية محددة » .