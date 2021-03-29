محمد الحامدي يهاجم رجاء فرحات: يا تافه انت اقل من اي وزن ومثقال واعجز من ان تمس مني شعرة

سخر الأحد 28 مارس، الفنان المسرحي رجاء فرحات من وزير التربية السابق والقيادي بالتيار الديمقراطي محمد الحامدي.وتحدث رجاء بن فرحات بأسلوب تهكمي عن محمد الحامدي ملمحا الي أنه لم ولا يستحق أن يتولى وزارة التربية مذكرا بخلاف معه حول التنصيص على الانتماء المتوسطي لتونس في الدستور.وردا على رجاء فرحات نشر الحامدي تدوينة وقال "سي رجاء فرحات قال اني تحفظت على ادماج الانتماء المتوسطي لتونس تحرزا من ادماج اسرائيل في هذا البعد اثناء نقاشات الدستور...في الحقيقة لا اتذكر ذلك وان كان صحيحا فاني احيي نفسي على هذا التحوط....لودحض هذا الجهبذ موقفي لما لمته على شي".واستدرك الحامدي قائلا "ولكنه انحدر الى تعييري بنحافتي ...ولوح بافحامي بالعنف الجسدي" وهاجمه قائلا "....ياتافه انت انت اقل من اي وزن ومثقال واعجز من ان تمس مني شعرة".وختم تدوينته مخاطبا رجاء فرحات قائلا "المرء باصغريه قلبه ولسانه..انت مفتقر لكليهما".