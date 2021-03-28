بحضور وزراء العدل والشؤون الثقافية



والشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة والمرأة والأسرة و كبار السن

أشرفت صباح اليوم حسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة، مرفوقة بكل من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار و سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة و وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان هويمل ووالي أريانة و الفنان العربي العراقي نصير شمة ومديرة مكتب المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس وثلة من الفنانين والمبدعين والشخصيات الحقوقية، على حفل اختتام الدورة الأولى لمهرجان مسرح الأمل للأعمال المسرحية المنجزة بنوادي المسرح بالوحدات السجنية والإصلاحية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس.و قد شهد الحفل الختامي تقديم عرضين مسرحيين لكل من نادي المسرح بسجن المرناقية و سجن النساء بمنوبة، وقد لاقى كلا العرضين استحسان الحضور وحظيا بتصفيق حار من كل المتابعين، كما خيم البعد الإنساني والإبداعي على أجواء الاحتفال وتم تكريم المتفوقين في الأعمال المشاركة في هذه الدورة الأولى والتي شهدت عرض 26 عملا مسرحيا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 مارس 2021 بكل من المركز الثقافي المدرسي محمود المسعدي بتونس ومركز الفنون الدرامية والركحية ومسرح Red Roy Theatre ، علما وأن تنظيم هذه الدورة الأولى تم بالتعاون بين الهيئة العامة للسجون والإصلاح وجمعية " رؤى للثقافة والفنون" والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وهي خطوة أخرى تنضاف لما تبذله وزارة الإشراف بالتعاون مع عدد من الشركاء لمزيد الإحاطة بالمودعين ودعم فرص تأهيلهم وفك عزلتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.كما شهد حفل الاختتام الذي حضره عدد من السجناء والأطفال الجانحين و عائلاتهم، تنظيم معرض لمنتوجاب المبدعين في الورشات التكوينية بعدد من المؤسسات السجنية ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين في شتى الاختصاصات والميادين.