لطفي المرايحي: الحوار الوطني يجب أن لا يستثني أحدا

دعا أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي، اليوم الأحد 28 مارس 2021، الاتحاد العام التونسي للشغل، إلى الترفع عن التصريحات والانتقادات الموجهة للمنظمة الشغيلة من قبل بعض الأطراف السياسية ودعوتهم للمشاركة في الحوار الوطني الذي لا يجب أن يستثني أحدا.وأكّد المرايحي، في تصريح لقناة نسمة، على هامش زيارة أداها إلى قابس، ضرورة أن يدعو اتحاد الشغل كل الأطراف للمشاركة في الحوار الوطني الذي لا يجب أن يستثني أحدا، وفق قوله.وكان الرئيس قيس سعيّد وافق على مبادرة "الاتحاد العام التونسي للشغل" المتعلقة بإجراء حوار وطني لإيجاد حلول للمصاعب التي تواجهها البلاد.وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد عرض على سعيّد مبادرة تنص على إطلاق حوار وطني يضم كل الجهات الوطنية والسياسية "لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في بلادنا".ومنذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في العام 2019، يشهد الواقع السياسي التونسي تشرذما غير مسبوق أدخل البلاد في حالة تخبط في وقت هي فيه بأمس الحاجة للتصدي لأزمة اجتماعية مستفحلة فاقمتها تداعيات جائحة كوفيد-19.