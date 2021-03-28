الخليفي في إشارة للقاء سعيّد بنزار يعيش: الحوار لتشغيل البطّالة موش باش نرجّعو الوزراء البطّالة

قال رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي في تدوينة له على الفايسبوك أن البلاد في حاجة إلى الحوار لتشغيل من هم في حالة بطالة وليس لإعادة وزراء أحيلوا على البطالة.وتأتي هذه التدوينة على يبدو تعليقا على لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير المالية السابق نزار يعيش الذي قدم جملة من الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية حسب بلاغ رئاسة الجمهورية، بالإضافة لحديث قيس سعيد عن الحوار الوطني وآليات تشريك الشباب فيه.