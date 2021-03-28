مشيشي وشقشوق والطبوبي يواكبون الدور النهائي للبطولة المصغرة لكرة القدم لودادية شركة نقل تونس

واكب رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح أمس بمنطقة المغيرة فوشانة من ولاية بن عروس مرفوقا بوزير النقل واللوجستيك معز شقشوق والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي فعاليات الدور النهائي للبطولة المصغرة لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي لودادية شركة نقل تونس والتي جمعت فريقي مستودع الشرقية ومستودع الزهروني.وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة على أهمية مثل هذه المبادرات المدنية من خلال توفير الفضاءات الملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية لفائدة أعوان المؤسسات الوطنية وأبناءها بما من شأنه رفع المردودية وتوفير المناخات الملائمة للإنتاج.وتولى رئيس الحكومة والأمين العام للمنظمة الشغيلة بالمناسبة تكريم الفرق المنضوية تحت ودادية شركة نقل تونس المتوجة هذا الموسم.