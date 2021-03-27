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عمر صحابو: الانقاذ جماهيري أو لا يكون

Publié le Samedi 27 Mars 2021 - 22:53 قراءة: 0 د, 35 ث
باب نات - دعا الناشط السياسي عمر صحابو الى هبة شعبية لحل البرلمان بمناسبة الذكرى 83 لعيد الشهداء يوم 9 أفريل القادم ...

و قال في تسجيل فيديو ان الشعب التونسي يجب ان يتظاهر من اجل حل البرلمان و تغيير النظام السياسي الذي وصفه بالفاشل بعد تحول مقر مجلس النواب الى ساحة للفوضى و العراك دون النظر في مشاكل الناس ..


من جهة اخرى طالب صحابو رئيس الجمهورية باتخاذ القرار الحاسم لحل البرلمان و إعادة الاعتبار للمشروعية الشعبية لانه لا يمكن دستوريا حل البرلمان ...

كما انتقد عمر صحابو راشد الغنوشي ورفض دعوات الحوار لتجاوز الازمة مع من اعتبرهم سبب ازمات البلاد ملمحا الى حركة النهضة و حلفائها ...






Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 223148

Falfoul  (Tunisia)  |Samedi 27 Mars 2021 à 23h 21m |           
كاراكوز بالعجالي...وزيد شايب ...

Karimyousef  (France)  |Samedi 27 Mars 2021 à 23h 16m |           
هذه دعوى الفوضى و التطاحن و العنف. كان عليه أن يقترخ تعديل القانون الانتخابي ثم انتخابات سابقة لاوانها



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