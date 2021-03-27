رئيس الحكومة يؤبن المرحوم الأستاذ سعد الدين الزمرلي

رحم الله الفقيد ورزق عائلته والأسرة الصحية والحقوقية جميل الصبر والسلوان.

لمحة عن المرحوم الأستاذ سعد الدين الزمرلي

تحوّل رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم السبت 27 مارس 2021 الى مقبرة سيدي بوسعيد، حيث أبّن فقيد قطاع الصحة الأستاذ الدكتور سعد الدين الزمرلي وتلا على روحه الطاهرة فاتحة الكتاب.وتوّلى هشام مشيشي تقديم التعازي الى افراد عائلة الفقيد رحمه الله.وفي كلمته التأبينية عدّد رئيس الحكومة خصال المرحوم وتوّقف عند أهم محطاته المهنية، فالفقيد من مؤسسي المدرسة التونسية للطب، وأحد أبرز مناضلي الدفاع عن حقوق الانسان، وهو أول الأطباء الذي قام باول زرع للكلى في المنطقة المغاربية، كما انشأ قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى شارل نيكول بالعاصمة.الأستاذ المبرز الدكتور سعد الدين الزمرلي هو واضع أسس المدرسة التونسية لطب وجراحة المجاري البولية وافاه الأجل المحتوم يوم الجمعة 26 مارس 2021 عن عمر يناهز 91 سنة، حيث أشرف الراحل بعد عودته بطلب من الزعيم الحبيب بورڨيبة إلى أرض الوطن قادما من باريس وعاصمة الجزائر أين كان يمارس بنجاح إختصاصه في طب وجراحة المسالك البولية على بعث القسم الجامعي لطب وجراحة المجاري البولية بمستشفى شارل نيكول سنة 1973 وعلى الإنطلاق منذ سنة 1986 في نشاط أخذ وزرع الكلى، هذه العمليات الجراحية الدقيقة التي تدرب على إنجازها بنجاح منذ سنة 1960 تاريخ تطوير هذا الإختصاص بالعاصمة الفرنسية.وإلى جانب نشاطه المهني بمستشفى شارل نيكول وتأطيره للطلبة بكلية الطب بتونس ساهم الفقيد في بعث الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تولى رئاستها لأربع فترات نيابيّة كما كان ضمن مؤسسي اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية والمؤتمر المغاربي للطب.كما تقلد الأستاذ سعد الدين الزمرلي من سنة 1988 إلى سنة 1989 مهام وزير الصحة قبل أن يعين سفيرا للجمهورية التونسية بسويسرا.