المشيشي يلتقي وفدا برلمانيا عن "قلب تونس" و يؤكد ضرورة احترام استقلالية القضاء في علاقة بقضية نبيل القروي

إلتقى رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الجمعة 26 مارس 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن كتلة قلب تونس.واعتبر هشام مشيشي أن قلب تونس يشترك مع الحكومة في العديد من الرؤى والأطروحات الاقتصادية ويتابع برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تشتغل عليه الحكومة ممّا يضفي تناغما و تسهيلا للعمل الحكومي.وأضاف رئيس الحكومة أن مقاربة الحكومة تشترك مع حزب قلب تونس في محاربة البيروقراطية الإدارية ومكافحة الفقر وكل ما من شأنه تكبيل المبادرة الاقتصادية وفرص الاستثمار.وفي سياق متصل دعا رئيس الحكومة إلى التصدي لما أسماه " الخطاب التحطيمي والتهديمي" الذي ضرب كل ماله علاقة بالاستثمار وكل ما له قدرة على الإنجاز والمبادرة.وخلص رئيس الحكومة الى التأكيد على ضرورة احترام استقلالية القضاء في علاقة بقضية رئيس حزب قلب تونس، كما أكّد عمله على ضمان هذه الإستقلالية والتصدّي لأي محاولة للتدخّل في سير الأعمال القضائية أيّا كانت مصادرها تكريسا لمبادئ دولة القانون.