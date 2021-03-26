وفد عسكري تونسي رفيع المستوى يلتقي بوفد عسكري أمريكي على متن حاملة الطائرات USS Dwight D.Eisenhower

باب نات -

التقى يوم أمس وفد عسكري تونسي رفيع المستوى بوفد عسكري أمريكي برئاسة الجنرال “Stephen Townsend” قائد القوات الأمريكية بإفريقيا على متن حاملة الطائرات “USS Dwight D.Eisenhower” للتباحث حول السبل الكفيلة بتعزيز الأمن في المتوسط.ووفق بلاغ لوزارة الدفاع, أكد الوفد العسكري أن تونس منخرطة في المجهود الدولي للمحافظة على أمن المتوسط واستقراره.ومن جهته أبرز الجانب الأمريكي أن هذا اللقاء يجسم الشراكة القوية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية من خلال التدريبات المشتركة لتطوير قدرات جيشي البلدين بما يمكنهما من مجابهة التهديدات حفاظا على أمن المتوسط.