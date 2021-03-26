رئيس الجمهورية يستقبل الفنانة منى نور الدين

باب نات -

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسرح الموافق ليوم 27 مارس، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 26 مارس 2021، كل من الفنانة منى نور الدين و إيمان صفر، كاتبة عامة مكلفة بالتسيير الوقتي للمسرح الوطني.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, جدّد رئيس الدولة تشجيعه الدائم ودعمه المتواصل للإبداع الفني، واستعداده التام لمواصلة الإنصات إلى مشاغل الفاعلين في المجال المسرحي والاطلاع على مقترحاتهم بخصوص تطوير قطاع المسرح والتفاعل معها.كما تم التطرّق للدور التاريخي الذي لعبته فرقة بلدية مدينة تونس للمسرح. وأكّد رئيس الجمهورية، كذلك، على الدور الهام الذي تضطلع به نوادي المسرح المدرسي وورشات التدريب في دور الثقافة في ترسيخ القيم داخل المجتمع وفي تربية الناشئة.