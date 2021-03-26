جوهر بن مبارك " شفيق جراية حاول شراء ذمتي بمليار ومحمد عبو ماحبش يهز عليا التاليفون والفخفاخ كاد ان يشرك قلب تونس"

قال المستشار الحكومي السابق جوهر بن مبارك في حوار عبر أمواج إذاعة "اي اف ام" ان حركة النهضة سعت جاهدة لاشراك حزب قلب تونس في حكومة الياس الفخفاخ.وتابع جوهر بن مبارك " الفخفاخ كاد في خضم الضغوط السياسية للنهضة ان يشرك قلب تونس".واضاف جوهر بن مبارك " راشد الغنوشي اتصل بي على الساعة السادسة صباحا للحديث عن تطورات حكومة الفخفاخ في تلك الفترة التي عاشت فيها البلاد ازمات وكنت وسيطا مع الحبيب بوعجيلة.واضاف جوهر بن مبارك " الوزير السابق محمد عبو " ماحبش يهز علي التاليفون" حيث من الممكن انه يشعر بغضب مني".من جانب اخر قال جوهر بن مبارك انه تعرض للمساومة من قبل رجل الاعمال شفيق جراية مضيفا " حاول شراء ذمتي بمليار فرفضت".