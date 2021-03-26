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جوهر بن مبارك " شفيق جراية حاول شراء ذمتي بمليار ومحمد عبو ماحبش يهز عليا التاليفون والفخفاخ كاد ان يشرك قلب تونس"

Publié le Vendredi 26 Mars 2021 - 16:54 قراءة: 0 د, 37 ث
قال المستشار الحكومي السابق جوهر بن مبارك في حوار عبر أمواج إذاعة "اي اف ام" ان حركة النهضة سعت جاهدة لاشراك حزب قلب تونس في حكومة الياس الفخفاخ.
وتابع جوهر بن مبارك " الفخفاخ كاد في خضم الضغوط السياسية للنهضة ان يشرك قلب تونس".
واضاف جوهر بن مبارك " راشد الغنوشي اتصل بي على الساعة السادسة صباحا للحديث عن تطورات حكومة الفخفاخ في تلك الفترة التي عاشت فيها البلاد ازمات وكنت وسيطا مع الحبيب بوعجيلة.
واضاف جوهر بن مبارك " الوزير السابق محمد عبو " ماحبش يهز علي التاليفون" حيث من الممكن انه يشعر بغضب مني".

من جانب اخر قال جوهر بن مبارك انه تعرض للمساومة من قبل رجل الاعمال شفيق جراية مضيفا " حاول شراء ذمتي بمليار فرفضت".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223075

Sarramba  (South Africa)  |Vendredi 26 Mars 2021 à 19h 31m |           
جوهر بن مبارك ليس من أهل خدمة الدولة
هاذا الفرش والفضايح على البلاطوهات ليست من همم وخصال رجال الدولة وجنودها
نفس المستوى عندما رجا وامأة يطلقان ثم يمضي كل واحد في فضح الآخر وأسراره



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