رئيس الجمهورية يستقبل الفنان لطفي بوشناق مرفوقا بأعضاء نقابة الفنانين

باب نات -

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة 26 مارس 2021، لطفي بوشناق، رئيس نقابة الفنانين التونسيين، الذي كان مرفوقا بأعضاء النقابة نبيهة كراولي، أسامة فرحات، زياد غرسة، غازي العيّادي، نوال غشّام، ألفة بن رمضان، نور شيبة وأسماء بن أحمد.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, قدّم لطفي بوشناق عرضا لرئيس الدولة حول الوضع الثقافي العام، وما يواجهه الفنانون في تونس من صعوبات مهنية واجتماعية ومادية، وأعرب عن التطلّع إلى دعم رئيس الجمهورية لفكرة إنشاء عمادة موسيقيين لمعالجة المشاكل القائمة ولتحيين القوانين المنظمة لهذا القطاع في إطار رؤية جديدة تتلاءم مع خصوصيات المرحلة.ومن جانبه، أكّد رئيس الدولة على أن تونس بحاجة إلى فكر يعزّز دور الفنّ كأداة من أدوات الحرية التي ينشدها الجميع وفي تكريس القيم داخل المجتمع، فإنقاذ الفنّ من انقاذ الوطن. وأبدى رئيس الجمهورية تفهّمه لمشاغل المثقفين والفنانين وللإشكاليات المطروحة واستعداده للتفاعل مع المقترحات لمعالجتها، وأكّد على ضرورة أن تسترجع الدولة دورها الثقافي وتنتهج سياسة ثقافية واضحة.