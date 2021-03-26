وزارة الصحة تنعى واضع أسس المدرسة التونسية لطب وجراحة المجاري البولية الأستاذ سعد الدين الزمرلي في ذمة الله ''

أحرّ التعازي لعائلة الفقيد

داعين الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته

وأن يسكنه فراديس جنانه.

فقدت الأسرة الطبية التونسية والمغاربية أحد أبرز أعلامها الأستاذ المبرز الدكتور سعد الدين الزمرلي واضع أسس المدرسة التونسية لطب وجراحة المجاري البولية الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم الجمعة 26 مارس 2021 عن عمر يناهز 91 سنة، حيث أشرف الراحل بعد عودته بطلب من الزعيم الحبيب بورڨيبة إلى أرض الوطن قادما من باريس وعاصمة الجزائر أين كان يمارس بنجاح إختصاصه في طب وجراحة المسالك البولية على بعث القسم الجامعي لطب وجراحة المجاري البولية بمستشفى شارل نيكول سنة 1973 وعلى الإنطلاق منذ سنة 1986 في نشاط أخذ وزرع الكلى، هذه العمليات الجراحية الدقيقة التي تدرب على إنجازها بنجاح منذ سنة 1960 تاريخ تطوير هذا الإختصاص بالعاصمة الفرنسية.وإلى جانب نشاطه المهني بمستشفى شارل نيكول وتأطيره للطلبة بكلية الطب بتونس ساهم الفقيد في بعث الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تولى رئاستها لأربع فترات نيابيّة كما كان ضمن مؤسسي اللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية والمؤتمر المغاربي للطب.كما تقلد الأستاذ سعد الدين الزمرلي من سنة 1988 إلى سنة 1989 مهام وزير الصحة قبل أن يعين سفيرا للجمهورية التونسية بسويسرا.