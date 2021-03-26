وزارة الصناعة: الموافقة على 16 مشروعا خاصا لانتاج الكهرباء

اجتمعت اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء مساء يوم الخميس 25 مارس 2021 وذلك لفتح المطالب الواردة تبعا للدعوة الرابعة لتقديم مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في اطار نظام التراخيص والتي حدد آخر أجلها في نفس اليوم الساعة منتصف النهار.وقد تم تسجيل 57 مطلب منها 40 متعلقة بالمشاريع من فئة 1 ميغاواط و17 لمشاريع من فئة 10 ميغاواط.وبعد ترتيب المطالب بصفة تفاضلية حسب التعريفة المقترحة أبدت اللجنة الفنية موافقتها على الستة مطالب الأولى بالنسبة لمشاريع من فئة 10 ميغاواط والتي تراوحت تعريفاتها بين 114.9 و121 مليم للكيلوواط ساعة ....وعلى العشرة مشاريع الأولى بالنسبة للمشاريع من فئة 1 ميغاواط والتي تراوحت تعريفاتها بين 176 و 186 مليم للكيلوواط ساعة على أن يتم التثبت من حصول كل هذه المشاريع على 50 نقطة على الأقل عند تقييمها الفني وذلك حسب ما نص عليه دليل الإجراءات.تجدر الإشارة إلى ان معدل تعريفات المشاريع التي تم اختيارها بصفة أولية في انتظار التقييم الفني شهدت انخفاضا مقارنة بالجولة الثالثة بحوالي 8% و10% تباعا لمشاريع 10 و1 ميغاواط (من 128 الى 118 مليم للكيلوواط ساعة بالنسبة لمشاريع 10 ميغاواط ومن 202 الى 180مليم للكيلوواط ساعة بالنسبة لمشاريع 1 ميغاواط).