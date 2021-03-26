سنية الدهماني: اتّحاد الشغل هزّ يديه من قيس سعيّد بعد ما حس روحو كأنه يحكي مع حيط خارج التاريخ والجغرافيا

عبّرت الجمعة 26 مارس، كرونيكور اذاعة اي أف أم سنية الدهماني عن استنكارها اعلان رئيس الجمهورية عبر وزير المالية السابق نزار يعيش عما سمّي "حوارا مع الشباب".وشدّدت على أن الرئيس غير واع بالأزمة التي تعيشها البلاد وهو في كل مرّة يريد "أن يعمل قعْدة مع الأصحاب" عوض حوار وطني جدّي.وأشارت الدهماني إلى تصريحات الأمين العام السابق لاتحاد الشغل حسين العباسي والأمين العام المساعد سامي الطاهري وقالت "الاتحاد رفع يديه وكأنه يقوللنا رانا نحكيو مع حيط سطعنا فيه ورجعنا".وبينت أن اتحاد الشغل حاول في اكثر من مناسبة اقناع الرئيس بالاشراف على حوار وطني عبر مبادرة واضحة الا أن الرئيس لا حياة لمن تنادي.وقالت "فعلا الرئيس أثبت أنه مثلما صرّح النائب حسونة الناصفي خارج التاريخ والجغرافيا وغير واع بما يحدث في البلاد".