   Abdelwahab - الحبيب المجهول  

سنية الدهماني: اتّحاد الشغل هزّ يديه من قيس سعيّد بعد ما حس روحو كأنه يحكي مع حيط خارج التاريخ والجغرافيا

Publié le Vendredi 26 Mars 2021 - 11:08 قراءة: 0 د, 39 ث
عبّرت الجمعة 26 مارس، كرونيكور اذاعة اي أف أم سنية الدهماني عن استنكارها اعلان رئيس الجمهورية عبر وزير المالية السابق نزار يعيش عما سمّي "حوارا مع الشباب".
وشدّدت على أن الرئيس غير واع بالأزمة التي تعيشها البلاد وهو في كل مرّة يريد "أن يعمل قعْدة مع الأصحاب" عوض حوار وطني جدّي.
وأشارت الدهماني إلى تصريحات الأمين العام السابق لاتحاد الشغل حسين العباسي والأمين العام المساعد سامي الطاهري وقالت "الاتحاد رفع يديه وكأنه يقوللنا رانا نحكيو مع حيط سطعنا فيه ورجعنا".
وبينت أن اتحاد الشغل حاول في اكثر من مناسبة اقناع الرئيس بالاشراف على حوار وطني عبر مبادرة واضحة الا أن الرئيس لا حياة لمن تنادي.

وقالت "فعلا الرئيس أثبت أنه مثلما صرّح النائب حسونة الناصفي خارج التاريخ والجغرافيا وغير واع بما يحدث في البلاد".






Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 223042

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 26 Mars 2021 à 13h 05m |           
لا يملك قيمة رئيس دولة ولا اعرف كيف وصل يخدم استاذ جامعي ؟؟؟
هنالك خلل في مؤسسات الدولة لتتبع الحالة النفسية والذهنية لاطاراتها

Sly  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mars 2021 à 11h 40m |           
Loool

RIADH  (France)  |Vendredi 26 Mars 2021 à 11h 39m |           
@Afarit tu es l'incarnation de la débilité mentale, ce n'est pas de ta faute je pense car, a en déduire de tes commentaire, tu as un cerveau d’escargot et on t'as payé 4 cacahuètes pour poster tes débilités sur ce site, qui devient de plus plus une copie médiocre de gossip magazine.
Bouffe du ma9rouna et continue a applaudir comme d'hab...

Afarit  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mars 2021 à 11h 23m |           
من أراد أن يعرف حقيقة قيس سعيد فليستمع
إلى هذا المقطع: هذا هو شباب قيس سعيد
وهذا مستواه المعرفي ومداركه
ولا يختلف من ظلوا يدافعون عنه عن هذا الشاب
هذا الشاب يعطي صورة حية عن مدارك قيس
https://vimeo.com/511885789



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