هشام المؤدب يعرض نص قانوني يثبت توثيق عملية الهجوم على الشاب التونسي في عملية نيس الإرهابية صورة وصوت

عرض العميد هشام المؤدب في مداخلة على قناة الزيتونة نص قانوني يثبت توثيق الأمن الفرنسي لعملية الاجهاز على من قام بعملية نيس الإرهابية .
وقال العميد " أراقب تطورات العملية الإرهابية في نيس وحسب التقرير الفرنسي فان الاسلحة التي استعملتها قوات الامن ضد الارهابي التونسي المزعوم يوجد في مقدمتها كاميرا صغيرة".
وتابع هشام المؤدب " أطالب بعرض ما التقطته تلك التسجيلات في القضاء الفرنسي والقضاء التونسي لفضح عملية نيس المشبوهة".
وقال العميد " أراقب تطورات العملية الإرهابية في نيس وحسب التقرير الفرنسي فان الاسلحة التي استعملتها قوات الامن ضد الارهابي التونسي المزعوم يوجد في مقدمتها كاميرا صغيرة".
وتابع هشام المؤدب " أطالب بعرض ما التقطته تلك التسجيلات في القضاء الفرنسي والقضاء التونسي لفضح عملية نيس المشبوهة".
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