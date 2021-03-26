   Abdelwahab - الحبيب المجهول  

هشام المؤدب يعرض نص قانوني يثبت توثيق عملية الهجوم على الشاب التونسي في عملية نيس الإرهابية صورة وصوت

Publié le Vendredi 26 Mars 2021 - 10:32 قراءة: 0 د, 23 ث
عرض العميد هشام المؤدب في مداخلة على قناة الزيتونة نص قانوني يثبت توثيق الأمن الفرنسي لعملية الاجهاز على من قام بعملية نيس الإرهابية .
وقال العميد " أراقب تطورات العملية الإرهابية في نيس وحسب التقرير الفرنسي فان الاسلحة التي استعملتها قوات الامن ضد الارهابي التونسي المزعوم يوجد في مقدمتها كاميرا صغيرة".
وتابع هشام المؤدب " أطالب بعرض ما التقطته تلك التسجيلات في القضاء الفرنسي والقضاء التونسي لفضح عملية نيس المشبوهة".




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