مخلوف: أمين محفوظ يسعى لشراء مقعده في المحكمة الدستورية بالتلحيس لرئيس الجمهورية

استغرب الخميس 25 مارس، النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف من موقف أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ بخصوص مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي صادق عليها البرلمان.وقال مخلوف "محفوظ هو أستاذ القانون الدستوري الوحيد الذي لم يعجبه تنقيح قانون المحكمة الدستورية" وأشار الي أن محفوظ يتملق لرئيس الجمهورية.وتابع قائلا " محفوظ بصدد السعي لشراء مقعده في المحكمة الدستورية عبر التلحيس لرئيس الجمهورية وعبر خلط بعض أنصاف المعلومات الدستورية ببعض العقد الأيديولوجية على طبق من مصطلحات التخذيل والإحباط .. وهو كل ما يشتهي ساكن قرطاج سماعه".