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صورة اليوم : المسؤول عن power bank

Publié le Jeudi 25 Mars 2021 - 15:48 قراءة: 0 د, 20 ث
تداولت الخميس 25 مارس، صفحات التواصل الاجتماعي صورة تظهر أحد نواب الحزب الدستوري الحرّ وهو يمسك بشاحن الهاتف power bank بينما تقوم عبير موسي ببث مباشر لتصريحاتها في الجلسة العامة.

وأثارت الصورة التي تداولها رواد الفايسبوك على نطاق واسع موجة من التعليقات الساخرة.


وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي " اليوم عرفنا علاش تاليفون عبير موسي ما يطيحش من الشارج"، فيما قال أخرون " هكذا نصنع طغاتنا".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 222997

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mars 2021 à 16h 20m |           
شفت كثير ... وقابلت كثير ...
وما شفتش اخس من ها العبد الحقير



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