صورة اليوم : المسؤول عن power bank

تداولت الخميس 25 مارس، صفحات التواصل الاجتماعي صورة تظهر أحد نواب الحزب الدستوري الحرّ وهو يمسك بشاحن الهاتف power bank بينما تقوم عبير موسي ببث مباشر لتصريحاتها في الجلسة العامة.وأثارت الصورة التي تداولها رواد الفايسبوك على نطاق واسع موجة من التعليقات الساخرة.وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي " اليوم عرفنا علاش تاليفون عبير موسي ما يطيحش من الشارج"، فيما قال أخرون " هكذا نصنع طغاتنا".