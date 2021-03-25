العباسي للمغزاوي: عندما أسسنا لحوار الوطني لم يكن لدينا رئيس طرف في النزاع كما هو الحال مع سعيد

قال الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ان هنالك من يريد تحميل الحوار الوطني اكثر مما يحتمل.واضاف حسين العباسي في تصريح لاذاعة IFM " زهير المغزاوي الذي انتقد الحوار السابق اقول له ان العنف والاغتيالات كانت حاضرة لذلك كان من واجبنا إنهاء الأزمة عبر حوار شامل يعيد الاستقرار السياسي".وتابع العباسي " عندما أسسنا لحوار الوطني لم يكن لدينا رئيس كما هول الحال الان".وقال حسين العباسي ان " تونس تئنّ و تحتاج الى إجراءات إقتصاديّة و إجتماعيّة و سياسيّة عاجلة مضيفا "حوار بهذا الشكل من طرف رئاسة الجمهورية هو تخلّي عن مبادرة الإتّحاد".وقال العباسي "كان على رئاسة الجمهوريّة رفض مُبادرة الإتحاد منذ البداية بدل إهدار الوقت مضيفا "الرّئيس تأخّر كثيرا و يبدو انّه لم يعُد معني بمبادرة الإتّحاد".