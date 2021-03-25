في قرطاج تفكيك شبكة اجرامية تخصصت افتكاك الدراجات النارية من المواطنين

باب نات -

تمكن أعوان مركز الامن الوطني بقرطاج من تفكيك شبكة اجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية وافتكاكها من المواطنين تتكون من 3 أشخاص وتنشط بين الضاحية الشماليه وحدائق المنزه والدندان ومنوبه، وقد تمت عملية الاطاحة بزعيم الشبكة بجهة حي الانطلاقة بعد التنسيق مع اعوان مركز الامن الوطني بحي الانطلاقة .وكشفت الابحاث ان المظنون فيه انه من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة ومحل 3 مناشير تفتيش والذي بمجابهته بالادلة اقر مباشرة بما نسب اليه كما ادلى بهويات شريكيه وهما محلا عديد المناشير التفتيش لفائدة هياكل قضائيه وامنية.وباستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في شأنهم.