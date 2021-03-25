فرنسا: القضاء يطلق سراح المضيفة الثالثة

قررت المحكمة الفرنسية، أمس الأربعاء، إطلاق سراح المضيفة الثالثة التابعة للخطوط التونسية الجوية، في قضية تهريب السجائر، وتأجيل النظر في قضيتها إلى جلسة 30 جوان 2021، حسب ما أكده سيف الدين فليس قنصل عام تونس مارسيليا لاذاعة شمس اف ام".وكان الأمن الفرنسي احتجز 3 مضيفي طيران تونسيين كانوا على متن رحلة الخطوط التونسية في اتجاه مدينة مرسيليا، صباح الأحد 21 مارس، بسبب حيازتهم كمية من السجائر وقد حُرّرت في شأنهم قضية تهريب .ونقل مقطع فيديو، نشره أحد المسافرين التونسيين الذين تابعوا عملية إيقاف المضيفين التونسيين، أن السلطات الفرنسية شككّت في أمر حاوية النفايات التي كانت على متن طائرة الخطوط التونسية وبتفتيشها عثرت بداخلها على كمية من علب السجائر واقتادت طاقم مضيفي الطيران الذي كان على متن الرحلة للتحقيق معه.وحسب مقطع الفيديو، فإن عملية تهريب علب السجائر كانت بالتنسيق مع فريق عملة النظافة الذين يعملون في مطار مرسيليا من أجل تهريب كمية من علب السجائر.