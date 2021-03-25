عز الدين سعيدان: انهيار الإقتصاد التونسي قد يحصل في أي وقت

أكد اليوم الخميس 25 مارس 2021 الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، أن أسس الإقتصاد التونسي قد تضررت وأن الانهيار وارد في أي وقت.وحذر سعيدان خلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس أف أم، من السيناريو اللبناني وإفلاس الدولة، مشددا على أن تواصل صرف الأجور وتواصل الحركية النشطية في المساحات التجارية لا يعني أن الوضع 'لباس'.وقال المتحدث إن تونس تعاني مشكلا خطيرا يتمثل في تسديد الدين الخارجي المقدر بـ16،3 مليار دينار، مشيرا إلى أن الخروج إلى السوق الدولية أمر صعب لأن الإجابات على عدة مراسلات كانت تقول 'لم نعد نؤمن بتونس'.وبين سعيدان أنه لا يوجد أي تفاوض مع صندوق النقد الدولي والصندوق أكد أنه لا تفاوض إذا لم تتخذ تونس اجراءات قوية فيما يتعلق بصندوق التعويض وكتلة الأجور.واعتبر أن الوضع السياسي في البلاد هو العائق الأساسي أمام الإقتصاد.وصرّح سعيدان 'لن ينقذ تونس إلا التوانسة'.