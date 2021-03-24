المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمباراته ضد ليبيا

أنهى المنتخب الوطني للأكابر مساء يوم الأربعاء، تحضيراته للمباراة التي ستجمعه الخميس بالفريق الليبي لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا.ووسط أجواء ممتازة، دارت الحصة التدريبية مساء الأربعاء بالملعب الذي سيحتضن المقابلة، حيث عاين اللاعبون حالة الميدان الجيدة وبالتالي فإن كل الظروف مساعدة للنسور للظهور بمستواهم العادي.ووفق بلاغ للجامعة تميّزت الحصة الأخيرة بالجدية الكبيرة من قبل اللاعبين، في محاولة تطبيق اخر تعليمات الإطار الفني الذي اختار عدم رفع نسق العمل والتركيز على بعض التطبيقات البسيطة.وسيغيب عن اللقاء اللاعب أيمن بن محمد الذي يعاني من إصابة خفيفة، حيث استقرّ الرأي لدى الإطار الطبي على مغادرة اللاعب للمجموعة لمواصلة العلاج.