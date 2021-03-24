الشابي: الحل لتونس هو النظام الرئاسي الديمقراطي لكن قيس سعيّد يريد لجانا في كل مكان ويعتقد أن من تحزّب خان

قال الاربعاء 24 مارس، رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، أحمد نجيب الشابي إن النظام السياسي هو أحد الأسباب الأساسية للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.واعتبر الشابي أن عودة الاستقرار السياسي للبلاد يمر بالضرورة عبر مراجعة النظام السياسي واعادة الوحدة للسلطة التنفيذية من خلال نظام رئاسي ديمقراطي شدّد على أنه الأصلح لتونس.وانتقد الشابي في هذا السياق توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد واستدرك قائلا "لكن النظام الذي يريده رئيس الجمهورية هو ليس نظام رئاسي ديمقراطي بل يريد لجانا في كل مكان ويعتقد أن من تحزّب خان.وصرّح الشابي بأن أفضل حل اليوم في صورة فشل الحوار الوطني أو عدم انعقاده هو حراك شعبي سلمي مؤطر يطالب باستفتاء شعبي حول النظام السياسي.