   Khouri - قل القصائد  

قناة نسمة تستنكر "أكاذيب" محمد عمار وتقرّر مقاضاته بتهمة الادعاء بالباطل

Publié le Mercredi 24 Mars 2021 - 21:26 قراءة: 0 د, 21 ث
أعلنت الاربعاء 24 مارس، قناة نسمة أنها قرّرت مقاضاة النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار بتهمة الادعاء بالباطل وترويج الأراجيف والتحريض وضدّ كلّ من يتعمّد نشر أخبار زائفة تمسّ من صورتها وسمعتها.
وأوضحت القناة أن مقاضاة محمد عمار تأتي على خلفية "الأكاذيب" التي عمد الي ترويجها خلال استضافته الثلاثاء في قناة التاسعة بخصوص وضعية قناة نسمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي وأجور العاملين بالقناة.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 222957



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 24 مارس 2021 | 11 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:04 18:37 15:54 12:32 06:17 04:50
12°
 16° % 76 :الرطــوبة
تونــس
3.09 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
16°-818°-921°-825°-1223°-13
  • Avoirs en devises
    21752,1

  • (24 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28600 DT        1$ =2,77127 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 mars)   760,1 MDT