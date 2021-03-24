قناة نسمة تستنكر "أكاذيب" محمد عمار وتقرّر مقاضاته بتهمة الادعاء بالباطل

أعلنت الاربعاء 24 مارس، قناة نسمة أنها قرّرت مقاضاة النائب عن التيار الديمقراطي محمد عمار بتهمة الادعاء بالباطل وترويج الأراجيف والتحريض وضدّ كلّ من يتعمّد نشر أخبار زائفة تمسّ من صورتها وسمعتها.وأوضحت القناة أن مقاضاة محمد عمار تأتي على خلفية "الأكاذيب" التي عمد الي ترويجها خلال استضافته الثلاثاء في قناة التاسعة بخصوص وضعية قناة نسمة تجاه صندوق الضمان الاجتماعي وأجور العاملين بالقناة.