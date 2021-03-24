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وزارة الصحة تتسلم 60 آلة تبريد لتخزين التلاقيح ضد كوفيد-19

Publié le Mercredi 24 Mars 2021 - 15:53 قراءة: 0 د, 19 ث
باب نات - في إطار توفير الظروف اللوجيستية الملائمة لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، تسلمت وزارة الصحة اليوم الإربعاء 24 مارس 2021 دفعة جديدة من الثلاجات المخصصة لتخزين التلاقيح المطابقة للمواصفات العالمي.

وتشتتمل هذه الدفعة التي سيتم توزيعها على المراكز الجهوية للتلقيح على 60 آلة تبريد من نوع (PSP) وتجدر الإشارة إلى أن إقتناء هذه الثلاجات يندرج في نطاق دعم طاقة التخزين المبرمجة للحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19.

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