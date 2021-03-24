   Abdelwahab - كلّ ده كان ليه  

لطفي العماري مدافعا عن عبير : لو تعملو مجرد إشارة تقارب... الغنوشي سيهرول لعبير لتقبيل يديها

Publié le Mercredi 24 Mars 2021 - 12:09 قراءة: 0 د, 25 ث
قال الإعلامي لطفي العماري ان حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي يشعران بالخوف الشديد والارتباك من تصاعد شعبية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وقال لطفي العماري " حديث قادة النهضة حول الخطر الذي تمثله عبير موسي على الديمقراطية امر غير صحيح ويهدف الترهيب مضيف عبير تعملو مجرد إشارة تقارب ... الغنوشي سيترك كل ما في يديه وسيهرول مسرعا لتقبيل يدي عبير موسي".
وتابع لطفي العماري " عبير موسي لا تساوم وهذا هو سبب غضب الغنوشي وحركة النهضة".



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 222915

Mnasser57  (Austria)  |Mercredi 24 Mars 2021 à 14h 07m |           
الغنوشي راجل موش حفتريش مثلك انه رجل السياسة بامتياز غصبا عنك وعن كل من يرى غير ذلك الحق حق والباطل باطل ولاتنس ياقعر انه من الجنوب الاحرار موش صبايحي ولد صبايحي مثلك ومثل من هو مثلك

RESA67  (France)  |Mercredi 24 Mars 2021 à 13h 53m |           
Bellahi edhobab lazrag elli enhar elkol isseb. Gaddech ikhalsou fikom? 3maltou el 3ar.
En olus ce sont toujours les mêmes personnes. Afrique du Sud, Bruxelles... a mon avis vous êtes soit à Montplaisir ou au siège de Babnet.

Aziz75  (France)  |Mercredi 24 Mars 2021 à 12h 31m |           
مسكين عندو السخانة أكثر من 40.إما كوفيد19 أو كوفيد 21 أو أكثر

Kamelnet  (Tunisia)  |Mercredi 24 Mars 2021 à 11h 39m |           
زيد اكذب وصدق روحك....ما يسمع فيك كان المهبول



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 24 مارس 2021 | 11 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:04 18:37 15:54 12:32 06:17 04:50
15°
 16° % 51 :الرطــوبة
تونــس
4.63 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
16°-818°-921°-825°-1222°-13
  • Avoirs en devises
    21715,5

  • (23 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,29118 DT        1$ =2,77307 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mars)   1006,4 MDT