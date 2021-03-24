لطفي العماري مدافعا عن عبير : لو تعملو مجرد إشارة تقارب... الغنوشي سيهرول لعبير لتقبيل يديها

قال الإعلامي لطفي العماري ان حركة النهضة وزعيمها راشد الغنوشي يشعران بالخوف الشديد والارتباك من تصاعد شعبية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.وقال لطفي العماري " حديث قادة النهضة حول الخطر الذي تمثله عبير موسي على الديمقراطية امر غير صحيح ويهدف الترهيب مضيف عبير تعملو مجرد إشارة تقارب ... الغنوشي سيترك كل ما في يديه وسيهرول مسرعا لتقبيل يدي عبير موسي".وتابع لطفي العماري " عبير موسي لا تساوم وهذا هو سبب غضب الغنوشي وحركة النهضة".