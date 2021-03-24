عامين سجنا ومراقبة ادارية في حق فتاة تواصلت عبر تطبيقة التلغرام مع عناصر ارهابية

باب نات - اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما بعامين سجنا ومراقبة ادارية لمدة عامين في حق فتاة وذلك على خلفية تواصلها عبر تطبيقة التلغرام مع عناصر ارهابية تقاتل ضمن تنظيم داعش الارهابي في سوريا وكذلك تواصلها مع عناصر ارهابية معروفة في تونس بالتشدد.



باستنطاق المتهمة اعترفت بما نسب إليها. وبينت انها كانت تبحث عن زوج لا غير طالبة من هيئة المحكمة الرحمة .



