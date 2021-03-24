   Next: Arfaoui - الانسان  

زياد الهاني: عبير موسي وصلت الى حالة مرضية وهستيرية من الواجب معالجتها

Publié le Mercredi 24 Mars 2021 - 07:42 قراءة: 1 د, 4 ث
قال الإعلامي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة ان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تجاوزت الحالة المستعصية الى الحالة المرضية مضيفا " من الواجب معالجتها فهي تصرخ بسبب او من دون سبب".

وانتقد الهاني التناول الإعلامي لما تقوم به عبير موسي قائلا " بعض وسائل الإعلام تمارس " الحزة الباجية" فيما يتعلق بعبير موسي".
وتابع زياد الهاني " بعض الاطراف الداعمة لعبير موسي دعتها الى تخفيف الهستيريا خاصة وانها بالغت كثيرا".


وقال زياد الهاني " اتفهم ردود افعال بعض الاشخاص الذين تعرضوا للاستفزاز بسبب التصوير غير المبرر لعبير موسي".



وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرّر منع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية، بعد تعمّدها صباح يوم أمس تعطيل سير الجلسة العامة، وما نتج عن ذلك من توتّر وأجواء مشحونة داخل البرلمان.

كما قرر المكتب، في اجتماع طارئ يوم الثلاثاء بإشراف راشد الغنوشي رئيس البرلمان، منع استعمال مضخمات الصوت أو أي وسيلة لتضخيم الصوت داخل قاعة الجلسات العامة، حفظا للأمن وضمانا للسير العادي لعمل المجلس.

وجاء قرار المكتب، بناء على تقرير قدّمته النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي، حول ما قامت به موسي من تعطيل للجلسة العامة صباح أمس، وبعد رفضها حضور اجتماع المكتب لتبيين وجهة نظرها، وذلك طبقا لأحكام الفصل 131 من النظام الداخلي للبرلمان.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222905

Aziz75  (France)  |Mercredi 24 Mars 2021 à 09h 16m |           
هي تعرف أنها غير محبوبة لا من الشعب و لا من زملائها. و ليس لها أي وسيلة للوصول إلى الحكم، و لن تصله أبدا، لأنها لا تمثل الدستوريين. هي تريد الظهور بمظهر المعتدى عليها أمام الرأي العام. لا تأمن بدولة القانون و المؤوسسات. في العهد الماضي،كانت توزع عليهم ملفات قضائية لشركات الوطنية أمام القضاء و بالتالي تأخذ نصيبها الكبير من المال العام. هذه العادة ولت و إنتهت و لن تعود. هذا الذي عز في نفسها. إمرأة مجنونة مريضة نفسانيا، كان من الواجب منعها بالقوة
العامة الدخول حتى إلى ساحة البرلمان. لا تمثل احد، واضعة صورة بورقيبة دون أن تدافع علية في سنوات الجمر. ليست أهلا لتحمل أي مسؤولية حتى ولو كانت صغيرة. اليوم، و مع ما يقوم به رئيس الجمهورية من تخريب لكيان الدولة، أبقى حيران أمام هذا المشهد المزري. عبث في عبث،تعنت لم أرى له مثيل في البلاد الأخرى. من الذي يتحكم في هذه الرهوط التي يعذبنا الله بها. ماذا يريدون،نزول الجيش، يعني حرب أهلية،تهريب البلاد،في مصلحة من؟ تجار السلاح؟. لو كان فيكم ذرة من
الإنسانية، راجعوا و حاسبوا أنفسكم قبل فوات الأوان و أعطوا صورة مشرفة لتونس أمام المجتمع الدولي.

Mnasser57  (Austria)  |Mercredi 24 Mars 2021 à 08h 12m |           
اتركوها لحالها حتى تطيح تتسكك
مازالت تعربد خليها تو تقع في شر بلائها
اللهم لا شماتة



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 24 مارس 2021 | 11 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:04 18:37 15:54 12:32 06:17 04:50
15°
 16° % 55 :الرطــوبة
تونــس
1.54 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
16°-818°-921°-925°-1222°-12
  • Avoirs en devises
    21715,5

  • (23 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,29118 DT        1$ =2,77307 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mars)   1006,4 MDT