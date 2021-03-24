زياد الهاني: عبير موسي وصلت الى حالة مرضية وهستيرية من الواجب معالجتها

قال الإعلامي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة ان رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تجاوزت الحالة المستعصية الى الحالة المرضية مضيفا " من الواجب معالجتها فهي تصرخ بسبب او من دون سبب".وانتقد الهاني التناول الإعلامي لما تقوم به عبير موسي قائلا " بعض وسائل الإعلام تمارس " الحزة الباجية" فيما يتعلق بعبير موسي".وتابع زياد الهاني " بعض الاطراف الداعمة لعبير موسي دعتها الى تخفيف الهستيريا خاصة وانها بالغت كثيرا".وقال زياد الهاني " اتفهم ردود افعال بعض الاشخاص الذين تعرضوا للاستفزاز بسبب التصوير غير المبرر لعبير موسي".وكان مكتب مجلس نواب الشعب، قرّر منع رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية، بعد تعمّدها صباح يوم أمس تعطيل سير الجلسة العامة، وما نتج عن ذلك من توتّر وأجواء مشحونة داخل البرلمان.كما قرر المكتب، في اجتماع طارئ يوم الثلاثاء بإشراف راشد الغنوشي رئيس البرلمان، منع استعمال مضخمات الصوت أو أي وسيلة لتضخيم الصوت داخل قاعة الجلسات العامة، حفظا للأمن وضمانا للسير العادي لعمل المجلس.وجاء قرار المكتب، بناء على تقرير قدّمته النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي، حول ما قامت به موسي من تعطيل للجلسة العامة صباح أمس، وبعد رفضها حضور اجتماع المكتب لتبيين وجهة نظرها، وذلك طبقا لأحكام الفصل 131 من النظام الداخلي للبرلمان.