تلقيح الإطار الطبي وشبه الطبي العامل بالمستشفى العسكري بتونس

باب نات -

تواصلت صباح يوم الثلاثاء 23 مارس 2021 بالمستشفى العسكري بتونس عملية التطعيم ضد فيروس كورونا لفائدة الإطار الطبي وشبه الطبي والإداري والتقني العسكري العاملين بأقسام الإنعاش والإستعجالي والأمراض الصدرية والطب الباطني في مرحلة أولى باعتبار حساسيّة مهامّها على أن يشمل هذا التلقيح كلّ العاملين ببقية أقسام المستشفى في مرحلة ثانية.ووفق بلاغ لوزارة الدفاع سيتم اليوم الأربعاء تركيز نقطة ثانية للتلقيح بهدف إتمام عملية التطعيم الأوّلي لكافة العاملين بالمستشفى في فترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع.وبلغ عدد المستفيدين من التطعيم الأوّلي من لقاح “Spoutnik” خلال الأيام الخمسة الأخيرة 210 فردا.كما ستشمل عملية التلقيح مختلف المستشفيات والمصحات العسكرية حسب مخطط تم إعداده من طرف الإدارة العامة للصحة العسكرية بما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للتلقيح.وجدير بالذكر أنه إلى حدّ اليوم الخامس منذ انطلاق عملية التلقيح لم تسجل المصالح الطبية العسكرية أية مضاعفات بعد التطعيم الأوّلي ضد فيروس كورونا.