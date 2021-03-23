   Farid - عايز تنساني  

بمعنويات عالية... المنتخب الوطني يجري اخر حصة تدريبية قبل التحول الى بنغازي .

Publié le Mardi 23 Mars 2021 - 22:09 قراءة: 0 د, 50 ث
يواصل المنتخب الوطني للأكابر الاستعدادات، للمقابلتين ضد ليبيا يوم 25 مارس، وغينيا الاستوائية يوم 28 مارس لحساب تصفيات كأس إفريقيا.

ووفق بلاغ للجامعة تضمّن برنامج يوم الثلاثاء حصّة صباحية، في قاعة تقوية العضلات بمقر الإقامة ثم حصّة ثانية بعد الظهر احتضنها الملعب الأولمبي بالمنزه وعرفت مشاركة كل اللاعبين الذين تمّت دعوتهم من قبل الإطار الفنّي.


وقبل ساعات من السفر إلى ليبيا المبرمج صباح الأربعاء، عرف نسق التحضيرات ارتفاعا بحكم أن الإطار الفني حاول الاستفادة من هذه الحصّة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على طريقة اللعب أو التشكيلة الأساسية التي ستخوض المقابلة، إلى جانب تدعيم المكاسب الجماعية ومحاولة إدماج العناصر الجديدة حتى يمكنها استيعاب طريقة اللعب.

وفي هذا الإطار كان الجانب التكتيكي طاغيا على التمارين من خلال السعي إلى برمجة عديد التطبيقات التي تهمّ التمركز الدفاعي أو الهجومي إضافة إلى الاهتمام بالكرات الثابتة.

وكان النصاب قد اكتمل صباح يوم الثلاثاء، بالتحاق اللاعب سعد بقير الذي كان آخر الوافدين على مقرّ الإقامة في العاصمة، في حين تأكد غياب وهبي الخزري لأسباب صحية عن المقابلتين و لن يقوم الإطار الفني بتعويضه.

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