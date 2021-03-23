التلفزة التونسية تكذّب معز بولحية

نشرت الثلاثاء 23 مارس، مؤسسة التلفزة التونسية بيانا ردت من خلاله على تصريحات الإعلامي معز بعد استقالته من تقديم برنامج الأحد الرياضي.وشددت على أن الإدارة لم تتدخل في المحتوى بأي شكل من الأشكال ، ولم يتمّ صنصرة أي مضمون إعلامي ولم توصي ببث أو تمرير أي محتوى بعينه، بشهادة المعني بالأمر نفسه.وبخصوص الشكوك أو الاتهامات التي تحدّث عنها الإعلامي معز بولحية في علاقة ببعض العاملين في برنامج الأحد الرياضي، قالت التلفزة التونسية إنها قامت بالتحري فيها من خلال الاستعانة بهياكلها الرقابية الداخلية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال تسيء إلى المؤسسة أو تمس من استقلالية خطها التحريري ، وستتولى إرسال نتائج تحرياتها وتحقيقاتها إلى الهياكل والهيئات المعنية دون غيرها لإنارة الرأي العام .وكان الإعلامي معز بولحية أكد أن هنالك جهات من خارج الأحد الرياضي تريد السيطرة على "مافيولا" البرنامج.وأضاف بولحية أن ضمن عقد العمل تشترط الإدارة أن لا تكون مافيولا الأحد الرياضي مخصصة لكل المباريات، وهذا الأمر الذي رفضه خبير التحكيم "بن حسانة" وجعله ينسحب في تصريحه لبرنامج فكرة سامي الفهري على قناة الحوار التونسي اليوم السبت 20 مارس 2021.و تابع معز بولحية أنه على إستعداد للإدلاء بشهادته أمام الجهات الرسمية لما عاينه من شبهات فساد في برنامج الأحد الرياضي قائلا "في الأحد الرياضي فما أكثر من شبهات فساد".يشار أن معز بولحية قدم استقالته مؤخرا من برنامج الاحد الرياضي.