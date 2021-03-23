باب نات -

تم اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021 بمقر وزارة الشؤون الثقافية إمضاء اتفاقية شراكة بين البريد التونسي ووزارة الشؤون الثقافية وذلك بإشراف يوسف بن إبراهيم رئيس ديوان وزير الشؤون الثقافية.وقد تولى سامي المكي، الرئيس المدير العام للبريد التونسي وشيراز سعيد، المديرة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية إمضاء هذه الاتفاقية، وذلك بحضور كمال البشيني المدير العام للإدارة العامة للكتاب و إطارات ومسؤولين من الجانبين.ووفق بلاغ للبريد التونسي سيتولى الأخير بمقتضى اتفاقية الشراكة، تأمين عملية توزيع الكتب والدوريات والمجلات التابعة لوزارة الشؤون الثقافية لفائدة 24 مكتبة عمومية جهوية موزعة على مختلف ولايات الجمهورية.وتمثل هذه الشراكة وفق نفس البلاغ فرصة للمؤسسات والهياكل العمومية لتقديم وتسهيل الخدمات لفائدة المواطن بمختلف الجهات وتمكينه من الحصول على الكتاب والدوريات والمجلات في أفضل الآجال وخاصة بالمناطق التي توجد بها صعوبة في التوزيع.وستمثل هذه الاتفاقية فرصة لمزيد تطوير مجالات التعاون والشراكة بين البريد التونسي ووزارة الشؤون الثقافية والهياكل التابعة لها لتشمل مجالات أخرى على غرار خدمات التجارة الإلكترونية التي تمثل إحدى الحلول المثلى لتطوير الكتاب والمساهمة في انتشاره.