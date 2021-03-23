   Next: Mbarek - محتار بين اثنين  

لأول مرّة منذ نشأتها، سيارات شركة "Wallyscar" التونسية تُعتمد كسيارات ادارية

Publié le Mardi 23 Mars 2021 - 18:07 قراءة: 0 د, 16 ث
باب نات - أعلنت الثلاثاء 23 مارس، شركة صناعة السيارات التونسية واليس كار أنها ولأول مرة منذ نشأتها قامت بتسليم سيارات من نوع واليس للادارة وتحديدا لوزارة التجهيز.

وفي منشور بصفحتها الرسمية على الفايسبوك توجهت الشركة بالشكر لوزارة التجهيز على ثقتها وتشجيعها معبّرة عن أملها في أن تكون سيارات واليس الادارية لوزارة التجهيز بداية جيدة للتعاون.







Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222881

Sarih  (Tunisia)  |Mardi 23 Mars 2021 à 19h 08m |           
كان الدنيا دنيا راهي السيارات الادارية تكون سيارات تونسية مائة بالمائة

Aziz75  (France)  |Mardi 23 Mars 2021 à 18h 18m |           
شكرا جزيلا لمن أتخذ مثل هذه الخطوة. و لا يمكن إلا مبركتها لتشجيع الإنتاج المحلي و المحافظة على التشغيل.



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 23 مارس 2021 | 10 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:03 18:36 15:54 12:33 06:18 04:51
11°
 15° % 58 :الرطــوبة
تونــس
2.57 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-716°-818°-920°-925°-12
  • Avoirs en devises
    21715,5

  • (23 mars)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,29118 DT        1$ =2,77307 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mars)   1006,4 MDT