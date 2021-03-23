لأول مرّة منذ نشأتها، سيارات شركة "Wallyscar" التونسية تُعتمد كسيارات ادارية

باب نات -

أعلنت الثلاثاء 23 مارس، شركة صناعة السيارات التونسية واليس كار أنها ولأول مرة منذ نشأتها قامت بتسليم سيارات من نوع واليس للادارة وتحديدا لوزارة التجهيز.وفي منشور بصفحتها الرسمية على الفايسبوك توجهت الشركة بالشكر لوزارة التجهيز على ثقتها وتشجيعها معبّرة عن أملها في أن تكون سيارات واليس الادارية لوزارة التجهيز بداية جيدة للتعاون.