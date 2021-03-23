فيصل التبيني لموسي: يا سي عبير عندما تتحدثين عنّي اغسلي فمك

قال النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني في مداخلة في البرلمان ان ما يحدث اليوم استمرار مسرحية التجمع والإخوان.وقال التبيني " من يكره الغنوشي او من يحبّه عن جهل وجهان لعملة واحدة لان في النهاية الشعب سيدفع الثمن".وتابع فيصل التبيني موجها كلامه لعبير موسي "أنا ضد التجمع والنهضة وأغسل فمك وقت اللي تتكلم على شخصي".وقال فيصل التبيني موجها كلامه لنواب الدستوري التجمع " لاني متاع النهضة ولاني متاع التجمع" انا متاع تونس".يذكر أن أشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب تعطلت اليوم الثلاثاء بسبب تشبث رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالتدخل في نقاط نظام ، وإحداثها "لحالة من الهرج" داخل قاعة الجلسة، ورفعت النائب الأول لرئيس البرلمان سميرة الشواشي الجلسة وذلك بطلب من الكتل.