رفيق عبد السلام: قيس سعيد رفض حضور المشيشي والغنوشي لمواكبة اطلاق القمر الاصطناعي

قال الثلاثاء 23 مارس، القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام ان رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض حضور كل من رئيس الحكومة ورئيس البرلمان في شركة تلنات لمواكبة اطلاق القمر الاصطناعي "تحدي 1".وأضاف عبد السلام أن قيس سعيد ركب على حدث اطلاق القمر الاصطناعي كعادته وأطلق لسانه بعربية متكلفة وركيكة للتحريض والتعريض بالسياسة والسياسيين وفق تعبيره.