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رفيق عبد السلام: قيس سعيد رفض حضور المشيشي والغنوشي لمواكبة اطلاق القمر الاصطناعي

Publié le Mardi 23 Mars 2021 - 09:53 قراءة: 0 د, 17 ث
قال الثلاثاء 23 مارس، القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام ان رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض حضور كل من رئيس الحكومة ورئيس البرلمان في شركة تلنات لمواكبة اطلاق القمر الاصطناعي "تحدي 1".
وأضاف عبد السلام أن قيس سعيد ركب على حدث اطلاق القمر الاصطناعي كعادته وأطلق لسانه بعربية متكلفة وركيكة للتحريض والتعريض بالسياسة والسياسيين وفق تعبيره.


Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 222838

Karimyousef  (France)  |Mardi 23 Mars 2021 à 10h 52m |           
@Reza
En tant que démocrate, j'estime que le parti de abir a le droit d'exister mais il doit respecter les règles de jeu comme dans toute démocratie digne de ce nom

Karimyousef  (France)  |Mardi 23 Mars 2021 à 10h 50m |           
@ Résa 67
Abir cherche par tous les moyens à démolir le processus démocratique et à répandre le désordre.Elle ne connaît pas de limite quitte a humilier un simple serveur en faisant allusion en plus la couleur de sa peau.
Abir a avoué avoir reçu de l'argent sur le compte de son parti mais elle ne connait pas l'origine!!?.

Nouri  (Switzerland)  |Mardi 23 Mars 2021 à 10h 40m |           
اظن ان قيس تحت ضغط كبير ما يفسر لنا سبب تشنجه وخطاباته السيئة بالتونسي عايش تحت اعصابو !!!
من اين وما الذي وضعه تحت الضغط، ان شاء الله الايام القادمه ستوضح لنا هذا اللغز.

RESA67  (France)  |Mardi 23 Mars 2021 à 10h 35m |           
Karimyousef,
Apparemment elle est là seule à placer la Tunisie au centre de ses priorités.
Les autres ont des alliances douteuses.

Karimyousef  (France)  |Mardi 23 Mars 2021 à 10h 22m |           
قيس سعيد لم ينتقد و لو مرة واحدة عبير موسي.



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