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جوهر بن مبارك: صدمنا من تنكر قيس سعيد لحكومة الفخفاخ عند تعرضها لازمة مع النهضة

Publié le Mardi 23 Mars 2021 - 07:45 قراءة: 0 د, 36 ث
قال جوهر بن مبارك مستشار رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ في مداخلة على القناة الوطنية ان المؤيدين لحكومة الياس الفخفاخ استغربوا تنكر رئيس الجمهورية قيس سعيد للحكومة عند تعرضها لازمة مع حركة النهضة.

واضاف جوهر بن مبارك " تبين أن اهتمام رئيس الجمهورية الاكبر كان المحافظة على زمام المبادرة في تعيين الشخصية الأقدر في تكوين الحكومة".
وتابع جوهر بن مبارك ان الرئيس كان جزء من الازمة التي شهدتها حكومة الياس الفخفاخ.


وكان جوهر بن مبارك كتب في تدوينة نشرها الأسبوع الماضي على حسابه على فايسبوك، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن استقالة حكومة الفخفاخ قبل تلقيه نص الاستقالة موضحا ان ايداع لائحة سحب الثقة من الحكومة في البرلمان سبقت تسليم نص الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 222837

BenMoussa  ()  |Mardi 23 Mars 2021 à 10h 19m |           
@Sarramba
اخي الكريم ارجو انك عدت الى مقال جوهر واطلعت على ايجابتي وتساؤلاتي

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 23 Mars 2021 à 10h 06m |           
Nostalgique de son ami FAKHFAK ancien président du gouvernement, ce monsieur a subi un "choc poste traumatique", visiblement son état psychologique est plus sérieux!
Il ne cesse de pleurer, de plateau en plateau, sur sa situation !?
Sa dépression parait plus grave. Il est donc URGENT de le soigner et de l'analysé par des spécialistes bien sûr!



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