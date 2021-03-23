جوهر بن مبارك: صدمنا من تنكر قيس سعيد لحكومة الفخفاخ عند تعرضها لازمة مع النهضة

قال جوهر بن مبارك مستشار رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ في مداخلة على القناة الوطنية ان المؤيدين لحكومة الياس الفخفاخ استغربوا تنكر رئيس الجمهورية قيس سعيد للحكومة عند تعرضها لازمة مع حركة النهضة.واضاف جوهر بن مبارك " تبين أن اهتمام رئيس الجمهورية الاكبر كان المحافظة على زمام المبادرة في تعيين الشخصية الأقدر في تكوين الحكومة".وتابع جوهر بن مبارك ان الرئيس كان جزء من الازمة التي شهدتها حكومة الياس الفخفاخ.وكان جوهر بن مبارك كتب في تدوينة نشرها الأسبوع الماضي على حسابه على فايسبوك، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أعلن استقالة حكومة الفخفاخ قبل تلقيه نص الاستقالة موضحا ان ايداع لائحة سحب الثقة من الحكومة في البرلمان سبقت تسليم نص الاستقالة إلى رئيس الجمهورية.