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ياسين العياري: موسي تهاجم الاعلام بهذا العنف وهي في المعارضة، شنوة تعمل كان تولّي تحكم ؟؟

Publié le Mardi 23 Mars 2021 - 07:37 قراءة: 0 د, 22 ث
قال النائب ياسين العياري في مداخلة على قناة " قرطاج+" ان خوفه من رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي يتمثل أساسا في مواقفها العدائية للحرية والديمقراطية.
وتسائل العياري " موسي تهاجم الإعلام بهذا العنف وهي في المعارضة، شنوة تعمل كان تولّي تحكم ".
وتابع ياسين العياري " دعني كذلك ألوم بعض الإعلاميين الذين سارعوا لمقاطعة ائتلاف الكرامة بعد تهجمه على الإعلام في حين تاخر في مقاطعة عبير موسي".




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