ياسين العياري: موسي تهاجم الاعلام بهذا العنف وهي في المعارضة، شنوة تعمل كان تولّي تحكم ؟؟

قال النائب ياسين العياري في مداخلة على قناة " قرطاج+" ان خوفه من رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي يتمثل أساسا في مواقفها العدائية للحرية والديمقراطية.وتسائل العياري " موسي تهاجم الإعلام بهذا العنف وهي في المعارضة، شنوة تعمل كان تولّي تحكم ".وتابع ياسين العياري " دعني كذلك ألوم بعض الإعلاميين الذين سارعوا لمقاطعة ائتلاف الكرامة بعد تهجمه على الإعلام في حين تاخر في مقاطعة عبير موسي".