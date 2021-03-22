مرسيليا: الإفراج عن مضيف ومضيفة الخطوط التونسية والاحتفاظ بالثالثة

علمت اذاعة موزاييك أن السلطات الفرنسية بمدينة مرسيليا أذنت بالافراج عن مضيف ومضيفة تونسيين، فيما تقرر تمديد الاحتفاظ بمضيفة ثالثة وذلك بخصوص واقعة حجز آلاف علب السجائر المعدة للتهريب من تونس الى مرسيليا.وحسب نفس المصدر فان التمديد في الاحتفاظ بالمضيفة الثالثة استند إلى توفّر ركن "العود" في الأفعال المنسوبة اليها.وكانت الخطوط التونسية أصدرت يوم الأحد بيانا أعلنت من خلاله انها قررت ايقاف 3 مضيفين تابعين لها عن العمل.وأوضحت الشركة أن قرارها يأتي على اثر ايقافهم من السلطات الفرنسية بسبب مخالفة ديوانية على هامش مشاركتهم في تأمين رحلة تونس- مرسيليا صباح الأحد 21 مارس.وأشارت الي أن إيقاف المضيفين المعنيين عن العمل سيتواصل إلى حين كشف ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في الغرض.