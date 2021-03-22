حسونة الناصفي: رئيس الجمهورية لا يهمه سوى الرد على التدوينات الفايسبوكية

قال رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي في حوار غبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان كتلته قامت بمساعي لإيجاد حلّ للأزمة لكن لم نتوصّل الى نتيجة.وأوضح الناصفي ان رئيس الجمهوريّة لا يتعامل إلاّ مع من يُشاطره الرّأي مؤكدا ان دعوات حلّ البرلمان هي دعوات لإستحواذ رئيس الجمهوريّة على كلّ السّلطات.وقال الناصفي ان عدم الاحتفال بعيد الاستقلال سابقة في تاريخ تونس مضيفا "كنت متخوّفا من غياب رئيس الجمهوريّة على الإحتفال بعيد الإستقلال.واتهم الناصفي رئيس الجمهوريّة بالتدخل في القضاء و بعث برسالة خطيرة أثناء زيارته لسجن المرناڤية.واستغرب رئيس الجمهورية من مساعيه الإجابة على تدوينات فايسبوكيّة عوض الخروج الى الاعلام.وأضاف "رئيس الجمهوريّة عمل حوار تلفزي وحيد و عام و نصّ قاعد يتكلّم وحدو".